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Minibüsle çarpışan patpatın sürücüsü öldü

1 saat önce

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde minibüsle çarpışan 'patpat' adlı tarım aracının sürücüsü Osman Aktaş (78), yaşamını yitirdi.

Minibüsle çarpışan patpatın sürücüsü öldü, System.String[]
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde minibüsle çarpışan 'patpat' adlı tarım aracının sürücüsü Osman Aktaş (78), yaşamını yitirdi.
Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Zenginler Kavşağı'nda meydana geldi. Zeki Gökkaya yönetimindeki 32 YS 951 plakalı minibüsle Osman Aktaş yönetimindeki tarım aracı çarpıştı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Aktaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'nde, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.


Şarkikaraağaç, Osman Aktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:33 Kaynak: DHA
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