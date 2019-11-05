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Minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü öldü

7 saat önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde, minibüs ile çarpışan traktörün 80 yaşındaki sürücüsü Abdurrahman Uysal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü öldü, System.String[]

İZMİR'in Menderes ilçesinde, minibüs ile çarpışan traktörün 80 yaşındaki sürücüsü Abdurrahman Uysal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Şaşal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir yemek firmasına ait minibüsle karşı yönden gelen traktör, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola düşen traktör sürücüsü Abdurrahman Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüste bulunan 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Uysal'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga gönderildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:05 Kaynak: DHA
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