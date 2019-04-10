Son Dakika Haberleri: Minibüsle Çaydan Geçerken Mahsur Kaldılar

Minibüsle Çaydan Geçerken Mahsur Kaldılar

28 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde Sarıçay'dan minibüsü ile karşıya geçmeye çalışan sürücü ve 2 kişi mahsur kaldı.

Minibüsle Çaydan Geçerken Mahsur Kaldılar, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde Sarıçay'dan minibüsü ile karşıya geçmeye çalışan sürücü ve 2 kişi mahsur kaldı.


Alınan bilgiye göre, Haldun Topçu yönetimindeki 48 ABM 17 plakalı minibüs, Balçık mevkisinde bulunan Sarıçay üzerinden geçtiği sırada bölgede bulunan baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kaldı.


Tüm çabalarına rağmen minibüsü çalıştıramayan Topçu, itfaiyeye haber vererek, yardım istedi.


Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas itfaiye ekipleri, araçta bulunan Haldun Topçu, İlhan İçöz ve Erdoğan Kılıçaslan'ı, halat yardımıyla kurtardı.


Ekipler daha sonra minibüsü olay yerinden çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:19 Kaynak: AA
Muğla, Milas, Güncel
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