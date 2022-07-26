Minibüsle ezdiği eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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Minibüsle ezdiği eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

26.07.2022 20:22
Minibüsle ezdiği eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

ORDU'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren, kızı Havva Nur Pişkin'i (22) ise yaralayan İbrahim Pişkin (47), 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kızı Havva Nur Pişkin'i...

ORDU'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren, kızı Havva Nur Pişkin'i (22) ise yaralayan İbrahim Pişkin (47), 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kızı Havva Nur Pişkin'i ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Kasım 2021'de Korgan ilçesi Merkez Caddesi'nde meydana geldi. Kendisine ait minibüsle seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i gördü. Pişkin, aracını eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, minibüsten inerek yere yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada Selime Pişkin'in yanındaki kızı Havva Nur Pişkin de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, İbrahim Pişkin'i linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri, kalabalığın arasından çıkardıkları Pişkin'i gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen 4 çocuk annesi Selime Pişkin, yolda yaşamını yitirdi. Pişkin, Soğukpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Pişkin'in, eşini ezdiği anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

2 KEZ MÜEBBET İSTENDİTaksiciliğin yanı sıra öğrenci servis taşımacılığı yapan İbrahim Pişkin, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olaya ilişkin Korgan Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada eşini öldürüp, kızını yaralayan Pişkin için, 'Nitelikli kasten insan öldürme' ve 'Nitelikli kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame düzenlendi. Savcılık, boşanma aşamasındaki eşini öldüren ve kızını da yaralayan İbrahim Pişkin için ayrı ayrı 2 kez müebbet hapis cezası istedi. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen iddianame kabul edildi.HAKİM KARŞISINA ÇIKTIİbrahim Pişkin'in yargılandığı davanın ilk duruşması, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Pişkin'in yanı sıra, maktulün annesi Fatma ve babası Bahri Bayrak ile avukatlar katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ordu Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Komisyonu da davaya müdahil oldu.Pişkin, savunmasında boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşadıklarını belirterek, olay günü alkolü olduğunu ve oğlunu okuldan aldığını söyledi. Kavşaktan döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri süren Pişkin, "Oğlum bağırma seslerini duyduktan sonra birine çarptığımı anladım. Araçtan indim. Eşime ve kızıma çarptığımı görünce kendimi kaybettim. Kesinlikle öldürmek gibi kastım yoktu. Eşimi ve kızımı ölümle tehdit etmedim. Beraatimi istiyorum. Araçtan indikten sonra eşime asla saldırmadım, tehdit etmedim" dedi.

Tanıkların ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Pişkin'e, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kızı Havva Nur Pişkin'i ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezası verdi.


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Kaynak: DHA

Havva Nur, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüsle ezdiği eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüsle ezdiği eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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