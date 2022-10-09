Son dakika haberleri... Minibüsle getirdikleri göçmenleri sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Minibüsle getirdikleri göçmenleri sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada

09.10.2022 09:55

Son dakika haberler: - Minibüsle getirdikleri göçmenleri sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada Esenyurt'ta göçmenler ile kaçakçılar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Esenyurt'ta göçmen kaçakçılarıyla, minibüsle getirdikleri yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

- Minibüsle getirdikleri göçmenleri sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada

Esenyurt'ta göçmenler ile kaçakçılar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta göçmen kaçakçılarıyla, minibüsle getirdikleri yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olay sonrası araçlarına binip kaçarken yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 04.00 saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, göçmen kaçakçılığı yapan bir grup şahıs, minibüs ile getirdikleri yabancı uyruklu kişileri sokağa bıraktı. Daha sonra çıkan bir anlaşmazlık sonucu yabancı uyruklular ile şüpheliler tartışmaya başladı. Yaşanan kavgada sinirler gerilirken, şüpheli şahıslar, göçmenleri ellerindeki kesici aletlerle saldırarak bıçakladı. Şahıslar aceleyle minibüslerine binerek kaçarken kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konu ile ilgili emniyet güçlerinin harekete geçmesi sonrası şüpheliler Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilişkin konuşan bir vatandaş, "Saat 04.00 sıralarında iki araç buraya geldi. Şahısları tanımıyorum. Burada yabancı uyruklularla tartıştılar ve kavga ettiler. 3 kişi bıçakladılar. Daha sonra arabaya binerek gittiler. Polisler ve ambulans ekipleri geldi. Olayın ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Olay hakkında konuşan bir mahalleli ise, "Şahısların aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Birbirlerine girdiler ve birbirlerini bıçakladılar. Yabancı uyruklularmış. Polis ekipleri geldi. Kişiler kaçmış" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kavga anı çevrede bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsten inen şüphelilerin yabancı uyruklu şahıslarla birbirlerine girmesinin ardından şahısları bıçakladığı ve araca binerek kaçtığı görülüyor.

(MY- Mİ- MB-

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Ümraniye'de aile boyu yol verme kavgası kamerada Ümraniye'de aile boyu yol verme kavgası kamerada Son dakika haberi... İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu... O anlar kamerada Son dakika haberi... İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Esenyurt, Tragger, kavga, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Minibüsle getirdikleri göçmenleri sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Minibüsle getirdikleri göçmenleri sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada - Son Dakika
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