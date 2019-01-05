Minibüsle İnek Çalmaya Çalıştılar
45 dakika önce
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çaldıkları büyükbaş hayvanı minibüse bindiren hırsızlar, aracın derede çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçtı.
Aydın
'ın Koçarlı
ilçesinde çaldıkları büyükbaş hayvanı minibüse bindiren hırsızlar, aracın derede çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçtı. Kızılkaya
Mahallesi'nde besi çiftliği bulunan Nazmi Özkan, bir ineğin kaybolduğunu fark ederek jandarmaya ihbarda bulundu.
Yapılan aramada inek, Germencik ilçesi
Turanlar Mahallesi'ndeki bir derede çamura saplanan minibüsün içinde bulundu. İnek, sahibine teslim edildi.
Minibüsü sahibinden ödünç aldıkları belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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