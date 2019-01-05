Son Dakika Haberleri: Minibüsle İnek Çalmaya Çalıştılar

Minibüsle İnek Çalmaya Çalıştılar

45 dakika önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çaldıkları büyükbaş hayvanı minibüse bindiren hırsızlar, aracın derede çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçtı.

Minibüsle İnek Çalmaya Çalıştılar, System.String[]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çaldıkları büyükbaş hayvanı minibüse bindiren hırsızlar, aracın derede çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçtı.

Kızılkaya Mahallesi'nde besi çiftliği bulunan Nazmi Özkan, bir ineğin kaybolduğunu fark ederek jandarmaya ihbarda bulundu.

Yapılan aramada inek, Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'ndeki bir derede çamura saplanan minibüsün içinde bulundu. İnek, sahibine teslim edildi.

Minibüsü sahibinden ödünç aldıkları belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Kızılkaya, Koçarlı, Aydın, Güncel
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