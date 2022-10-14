MİNİBÜSLE İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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MİNİBÜSLE İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

14.10.2022 23:59
MİNİBÜSLE İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 15 yaşındaki H.M.D.'nin kullandığı minibüs, karayolu kenarındaki istinat duvarına çarptı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 15 yaşındaki H.M.D.'nin kullandığı minibüs, karayolu kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yüksekova- Van Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Kerem Ağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İmam Hatip Anadolu Lesesi 1'inci sınıf öğrencisi H.M.D.,  babası Necip D.'ye ait 30 AAD 641 plakalı minibüsle, Yüksekova'ya bağlı Aksu Köyü'nden Van'a gitmek üzere yola çıktı. Ehliyetsiz sürücü H.M.D.'nin Kerem Ağa köprüsü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs istinat duvarına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerin sıkıştığı minibüsten çıkardığı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü. H.M.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Yüksekova, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİNİBÜSLE İSTİNAT DUVARINA ÇARPAN 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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