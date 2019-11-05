Son Dakika Haberleri: Minibüsle kız kaçıran şahısların kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Minibüsle kız kaçıran şahısların kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Minibüsle kız kaçıran şahısların kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı

6 saat önce

Sancaktepe'de genç bir kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasına tanık olan özel halk otobüsü şoförü, kızı kurtarmak için minibüsü kilometrelerce takip etmiş, ardından minibüsün önünü kesmeye çalışmıştı.

Minibüsle kız kaçıran şahısların kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı, System.String[]

Sancaktepe'de genç bir kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasına tanık olan özel halk otobüsü şoförü, kızı kurtarmak için minibüsü kilometrelerce takip etmiş, ardından minibüsün önünü kesmeye çalışmıştı. Edinilen bilgilere göre, Tuğba Y. isimli kızın iş yerinden arkadaşı Recep Ç. ve bir şahıs tarafından kaçırılıp ormanlık alana götürüldüğü, çantası ve telefonun gasp edildiği öğrenildi. Ayrıca Tuğba Y.'nin oradan kendi imkanlarıyla kaçarak durumu polise bildirmesiyle şahısların yakalandığı öğrenildi.

Sancaktepe'de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki şahıs genç kızı zorla minibüse koyarak kaçırmaya çalışmış, kızın yakını da yolcu dolu özel halk otobüsüne atlayarak şoför Cüneyt Orakçı'ya minibüsü takip etmesini söylemişti. Sultanbeyli'ye kadar süren amansız kovalamacada otobüs şoförü minibüsün önünü keserek kızı kurtarmaya çalışmıştı. Kızın kaçırıldığı minibüs olay yerinden kaçarken, polis şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Edinilen bilgilere göre, Tuğba Y. isimli kadının, iş yerinden arkadaşı olan Recep Ç. ve beraberindeki Serdar G. isimli şahıslar tarafından minibüse zorla bindirilerek ormanlık alana kaçırıldığı, şahısların genç kızın çantasını ve telefonunu gasp ettiği öğrenildi. Tuğba Y. şahısların elinden kaçarak polis merkezine gidip durumu polise bildirdi. Polis, şahısları gasp ettikleri eşyalarla birlikte yakaladı. Recep Ç. isimli şahsın 3 adet kasten yaralama,1 adet taksirli yaralama ve 1 adet 6136 SKM suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Sancaktepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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Kız kaçırılan minibüsü kovalayan özel halk otobüsü şoförü o anları anlattı
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