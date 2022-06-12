Minibüsün Migros'a daldığı dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Minibüsün Migros'a daldığı dehşet anları kamerada

12.06.2022 00:58
Minibüsün Migros'a daldığı dehşet anları kamerada

Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren bir kişinin kullandığı minibüsle Migros markete daldığı o anlar istasyonun güvenlik kameralarıyla anbean kaydedildi.

Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren bir kişinin kullandığı minibüsle Migros markete daldığı o anlar istasyonun güvenlik kameralarıyla anbean kaydedildi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ankara Yolu caddesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürülen sürücü 16 V 8924 plakalı minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek istasyonun marketine daldı. İstasyon görevlilerinin şok yaşadığı olayda markete alışveriş için giren iki müşteri yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan istasyon personeli, yaralılara müdahale etti. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 müşteriyi ve minibüs şoförüne ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından polis ekipleri istasyon ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Markette büyük maddi zarar meydana gelirken, kazanın istasyonun yoğun olmadığı saatte olması faciayı önledi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Minibüsün istasyona daldığı o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün Migros'a daldığı dehşet anları kamerada - Son Dakika

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