Minibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Kenan P. yönetimindeki 48 BB 3068 plakalı minibüs, Foça
Mahallesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'nde Murat Damar'ın (24) kullandığı 48 PN 002 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen Damar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kenan P. gözaltında alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:58 Kaynak: AA
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