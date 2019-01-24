Son Dakika Haberleri: Minibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Minibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

40 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Minibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Davut K. kullandığı 07 NMU plakalı minibüsle aynı yönde ilerleyen Emin O. idaresinde 07 NA 0736 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Emin O.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:19 Kaynak: İHA

Alanya, Antalya, 3. Sayfa
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