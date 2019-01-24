Minibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
40 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün Mahmutlar
Mahallesi Atatürk Caddesi
üzerinde meydana geldi. Davut K. kullandığı 07 NMU plakalı minibüsle aynı yönde ilerleyen Emin O. idaresinde 07 NA 0736 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Emin O.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:19 Kaynak: İHA
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