Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı - Son Dakika

Sinop- Boyabat karayolu Karacaören istikametinde bir otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıktığı sırada minibüs ile çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil ikiye bölünürken, otomobil içinde bulunan Yunus Akça (71) ve Necati Sarı (61) hayatını kaybetti. Minibüs içinde bulunan Abit Yaylaoğlu ve Ozan Yaylaoğlu ise yaralandı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.