Sinop- Boyabat karayolu Karacaören istikametinde bir otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıktığı sırada minibüs ile çarpıştı.
Kazada otomobil ikiye bölünürken, otomobil içinde bulunan Yunus Akça (71) ve Necati Sarı (61) hayatını kaybetti. Minibüs içinde bulunan Abit Yaylaoğlu ve Ozan Yaylaoğlu ise yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı - Son Dakika