MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 3 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika
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MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 3 ÖLÜ, 7 YARALI

11.02.2023 16:31

BURSA'nın Karacabey ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesi Boğaz Yolu üzeri Kulakpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karacabey ilçesinden Boğaz yönüne giden Mehmet Sabır İ. yönetimindeki 06 KNE 76 plakalı minibüs, Suat Güven'in (35) kullandığı 16 KD 234 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayla birlikte hurdaya dönen araçlardan otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilde sıkışan sürücü Suat Güven, Halil Arman (73) ve Bekir Uzun'un (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan minibüs şoförü Mehmet Sabır İ. ile yolculardan Zafer F., Alim İ., Tuncay T., Adnan K., Kaan İ. ve Oktay İ. ilk müdahalenin ardından Karacabey ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanelerine kaldırıldı Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 3 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 3 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika
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