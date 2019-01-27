Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
36 dakika önce
Tunceli-Elazığ karayolunda minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Tunceli- Elazığ
karayolunda minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe
Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Açıkoğlu yönetimindeki 23 T 0436 plakalı otomobil ile Murat Gümüş
yönetimindeki 23 DN 741 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:15 Kaynak: İHA
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