Son Dakika Haberleri: Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

36 dakika önce

Tunceli-Elazığ karayolunda minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Tunceli- Elazığ karayolunda minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Açıkoğlu yönetimindeki 23 T 0436 plakalı otomobil ile Murat Gümüş yönetimindeki 23 DN 741 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

Elazığ, Tunceli, 3. Sayfa
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