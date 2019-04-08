Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Kasım Kurt idaresindeki 02 DB 788 minibüs, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 8. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 PV 268 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Mehmet Karataş, Bilal, Emine ve Süleyman Kurt yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Minibüstekilerin hasta ziyaretine gittikleri öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı

Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak

Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı

Giysinin Etiketini Kesme Bahanesiyle Aldığı Bıçağı Kalbine Sapladı!