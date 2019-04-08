Son Dakika Haberleri: Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kasım Kurt idaresindeki 02 DB 788 minibüs, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 8. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 PV 268 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Mehmet Karataş, Bilal, Emine ve Süleyman Kurt yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüstekilerin hasta ziyaretine gittikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı Giysinin Etiketini Kesme Bahanesiyle Aldığı Bıçağı Kalbine Sapladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:14:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]