Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Minibüsle otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Saray ilçe çıkışında meydana geldi. Kapıköy Sınır Kapısından Van şehir merkezine yolcu taşıyan, plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsü, plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi çeşitleri yerlerinde yaralanarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. - VAN

Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
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