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Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ortalık böyle toz duman oldu - Son Dakika

Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ortalık böyle toz duman oldu

12.08.2021 11:05
Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ortalık böyle toz duman oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüsü tali yola girerek dururken, o esnada etrafın toz duman olması ise yine kameralara yansıdı.

Kaza, Afyonkarahisar- Şuhut karayolu Salar Beldesi kavşağında önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan P. (41) idaresindeki 03 ABF 049 plakalı minibüs Afyonkarahisar istikametinde seyir halindeyken, kavşaktan yola çıkan Hilal F. (40) idaresindeki 03 AAP 713 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil birkaç defa döndükten sonra dururken, kontrolden çıkan minibüs ise tali yola girip yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kaza esnasında minibüsün tali yola girip savrulduğu anlarda ise ortalığın toz duman olması yine güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil servis ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Hilal P.'yi, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ortalık böyle toz duman oldu

Karahisar, Otomobil, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ortalık böyle toz duman oldu - Son Dakika


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