Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika

Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
12.03.2021 15:22
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde iki yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde iki yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Hizan- Tatvan karayolunun Güzeldere bölgesinde meydana geldi. 34 YG 8209 ve 13 J 1021 plakalı iki yolcu minibüsü yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Tatvan'daki hastanelere sevk edildi. - BİTLİS
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