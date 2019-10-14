Son Dakika Haberleri: Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle çevreyolu kavşağında meydana geldi. Plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Yeni Mahalle, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
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