Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle çevreyolu kavşağında meydana geldi. Plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ
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