Minibüslerde jandarmadan 'sivil' denetim - Son Dakika

SİVAS'ta jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde trafik uygulaması yaptı. Sivil jandarma personelinin yolcu gibi bindiği minibüsün sürücüsüne kurallara uymadığı gerekçesiyle 458 lira ceza kesti.

?İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri il genelinde sorumluluk bölgelerindeki trafik düzeni ve güvenliğin sağlanması için denetimlerini sürdürdü. Bir jandarma personeli ilçe merkezinden Sivas'a hareket eden bir minibüse yolcu gibi bindi. Sivil jandarma sürücünün trafik kurallarına, yolcuların ise koronavirüs tedbirlerin uyup uymadığını kontrol etti. Minibüs daha önce belirlenen Geminbeli Geçidi yakınlarından yine jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durduruldu. Bu sırada yolcu olarak minibüse binen jandarma, sürücü ve yolculara kendisini tanıttı. Personelin verdiği bilgiler doğrultusunda minibüs sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan 144, araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu için de 314 lira olmak üzere toplamda 458 lira para cezası uygulandı.