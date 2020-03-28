MİNİBÜSLERDE 'SEYREK OTURMA' DENETİMİ KORONAVİRÜS TESTİNİ ÖĞRENMEYE GİDİYORUM - Son Dakika

Esenyurt'ta "seyrek oturma düzeni" ile ilgili olarak minibüslerde denetim yapıldı. Denetimde fazla yolcular minibüslerden indirilirken bir yolcunun "koronavirüs test sonucunu almaya gidiyorum" demesi dikkat çekti.

Esenyurt'ta zabıta ekipleri koronavirüs salgını ile ilgili olarak yayınlanan genelgeler ve alınan tedbirlerle ilgili olarak minibüslerde denetleme yaptı. Yolcular ve sürücüler "seyrek yolcu düzeni" ve " sosyal mesafe" kuralı ile ilgili uyarıldı. Toplam yolcu sayısının yarısından fazla yolcusu bulunan minibüslerde ise fazla yolcular minibüslerden indirildi.

Minibüste fazla yolcu sayısı bulunduğu için zabıta ekiplerince minibüsten indirilen bir kişi koronavirüs belirtileri olduğunu söyledi. Başka arkadaşlarında da belirtiler gözüktüğünü dile getiren bu kişi, "Uygulama doğru ama kimse uygulamıyor. Yine dolmuş şoförleri uymuyor. Fazla yolcu alıyorlar. Biz de burada suçluyuz. Biz de kurallara uymuyoruz. Ben koronavirüs testi yaptırdım onun sonucunu almaya gidecektim o yüzden minibüse bindim. Arabamı eve bırakmıştım her ihtimale karşı. Hastaneye gidiyorum test sonuçlarını almak için. O yüzden binmek zorunda kaldım" dedi.