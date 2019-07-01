Son Dakika Haberleri: Minibüslerde yankesicilik yapan zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Minibüslerde yankesicilik yapan zanlı yakalandı

1 saat önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde minibüslerde yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde minibüslerde yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesi ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Minibüslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli E.K'nin farklı tarihlerde 4 kez yankesicilik yaptığını belirlerdi.
Polis ekipleri, vatandaşların 3 bin 280 lirasını çaldığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.
Özellikle yaşlıları hedef alan zanlının, elindeki bozuk parayı düşürüp eğildiği sırada cüzdanı çalma anı minibüs içi güvenlik kameralarına yansıdı.
Minibüslerde yankesicilik yapan zanlı yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:04 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Çiftlikköy, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 yaşındaki genç kız, babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yapmış Etekli erkek hırsız kıskıvrak yakalandı Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu? Mansur Yavaş'ın "fışkiye" göndermesinde Melih Gökçek'ten sert yanıt!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:49:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüslerde yankesicilik yapan zanlı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]