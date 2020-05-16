Minibüslerde yeni önlemler alınacak - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecine ilişkin covid-19 ek tedbirlerini yayımladı. Bunun içinde minibüsleri ilgilendiren yeni önlemler de var. İşte minibüslerde bundan sonra alınacak tedbirler. Normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı Bu 13 rehber arasında minibüsler ile ilgili alınması gereken önlemler de yer aldı. Buna göre minibüslerde alınacak yeni önlemler.

Minibüs şoförleri mutlaka maske takacak

Her müşteri ücretini kendi verip para üstünü kendisi alacak

Yolcular minibüsü beklerken sosyal mesafe kurallarına uyacak

Gün içerisinde araca binen müşterilere yetecek kadar dezenfektan bulundurulacak

Tüm yolcularda maske olacak ve yolculuk boyunca çıkarılmayacak

Minibüslere Covid-19 bilgilendirme afişleri asılacak

Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak

Yolcuların sık temas ettiği yerler sürekli dezenfekte edilecek

(İHA)