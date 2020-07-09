Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk, 12 yerine 37 yolcu çıktı - Son Dakika

Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk, 12 yerine 37 yolcu çıktı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan tüm denetimlere rağmen minibüslerde sosyal mesafesiz bir şekilde yolcu taşımacılığı devam ediyor.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan tüm denetimlere rağmen minibüslerde sosyal mesafesiz bir şekilde yolcu taşımacılığı devam ediyor. Esenyurt'ta bir dolmuş minibüsünde 12 yerine 37 yolcu, bir işçi servisi minibüsünde ise 3 yolcu fazladan çıktı. Kaçmaya çalışan ve 11 fazla yolcu taşıdığı görülen başka bir minibüste kısa süreli kovalamaca sonucu durduruldu.

Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği Ekipleri korona virüs ile mücadelede sosyal mesafesiz şekilde yasal sınırından fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarına devam ediyor. Esenyurt'ta günün her saati uygulamalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsleri durdurarak yolcu sayılarını kontrol etti. Doğan Araslı Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler durdurdukları bir yolcu minibüsünde oturan yolcu sayısı 12 yerine ayaktaki yolcularla beraber 37 yolcu ile karşılaştı. Sürücüye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Ekiplerin yaptıkları denetimlerde bir işçi servisinde 3 kişi fazla taşındığı tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Polisi görünce kaçmaya kalkıştı

Ekiplerin uygulamalarında polisi görünce kaçmaya kalkışan bir minibüs ise kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerin denetiminde bu minibüste ise 11 yolcu fazla çıktı. Sürücüye hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira ve fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası uygulandı. Öte yandan ekiplerin yaptığı denetimler drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk, 12 yerine 37 yolcu çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:46 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
08:20
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
08:19
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
07:54
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
07:47
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
07:33
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
03:38
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
03:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
01:19
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
20:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 09:39:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk, 12 yerine 37 yolcu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]