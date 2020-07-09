Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk, 12 yerine 37 yolcu çıktı - Son Dakika

Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk, 12 yerine 37 yolcu çıktı

Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk, 12 yerine 37 yolcu çıktı Polisten kaçmaya çalışan minibüs kısa sürede yakalandı Polislerin denetimleri drone ile havadan görüntülendi Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan tüm denetimlere rağmen minibüslerde sosyal mesafesiz...

Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk, 12 yerine 37 yolcu çıktı

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Polisten kaçmaya çalışan minibüs kısa sürede yakalandı

Polislerin denetimleri drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan tüm denetimlere rağmen minibüslerde sosyal mesafesiz bir şekilde yolcu taşımacılığı devam ediyor. Esenyurt'ta bir dolmuş minibüsünde 12 yerine 37 yolcu, bir işçi servisi minibüsünde ise 3 yolcu fazladan çıktı. Kaçmaya çalışan ve 11 fazla yolcu taşıdığı görülen başka bir minibüste kısa süreli kovalamaca sonucu durduruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği Ekipleri korona virüs ile mücadelede sosyal mesafesiz şekilde yasal sınırından fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarına devam ediyor. Esenyurt'ta günün her saati uygulamalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsleri durdurarak yolcu sayılarını kontrol etti. Doğan Araslı Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler durdurdukları bir yolcu minibüsünde oturan yolcu sayısı 12 yerine ayaktaki yolcularla beraber 37 yolcu ile karşılaştı. Sürücüye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Ekiplerin yaptıkları denetimlerde bir işçi servisinde 3 kişi fazla taşındığı tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Polisi görünce kaçmaya kalkıştı

Ekiplerin uygulamalarında polisi görünce kaçmaya kalkışan bir minibüs ise kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerin denetiminde bu minibüste ise 11 yolcu fazla çıktı. Sürücüye hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira ve fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası uygulandı. Öte yandan ekiplerin yaptığı denetimler drone ile havadan görüntülendi.

(MD- MB- ÖY-

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk, 12 yerine 37 yolcu çıktı - Son Dakika
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