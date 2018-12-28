Minibüslerde Yolcuların Parasını Çalan Yankesici Yakalandı
12 dakika önce
ADAPAZARI'nda, bindiği dolmuş ve minibüslerde yanına oturduğu kişilerin parasını üzerine örttüğü mont ve hırka gibi kıyafetlerin altından yankesicilik yöntemiyle çalan A.İ.H. (49) yakalandı.
ADAPAZARI'nda, bindiği dolmuş ve minibüslerde yanına oturduğu kişilerin parasını üzerine örttüğü mont ve hırka gibi kıyafetlerin altından yankesicilik yöntemiyle çalan A.İ.H. (49) yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, minibüs ve dolmuşlarda yolculuk yapanlardan hırsızlık ihbarları alınca harekete geçti. Polis, araçlarda bulunan kameraları inceledi. Yapılan incelemede yolcuların parasının bir kişi tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlenirken, kimliği tespit edilen A.İ.H. düzenlenen operasyonla yakalandı. Çeşitli suçlardan birçok sabıkası olan A.İ.H.'nin, 2 kişiden çaldığı öğrenilen 3 bin 245 lira ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisinin yanına oturduğu yolcuların cebinde veya çantasındaki paralarını bacaklarının üzerine serdiği mont ve hırka gibi kıyafetlerin altından yan kesicilik yöntemiyle çaldığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.İ.H. tutuklandı.
- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:36 Kaynak: DHA
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