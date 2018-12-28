Son Dakika Haberleri: Minibüslerde Yolcuların Parasını Çalan Yankesici Yakalandı

Minibüslerde Yolcuların Parasını Çalan Yankesici Yakalandı

12 dakika önce

ADAPAZARI'nda, bindiği dolmuş ve minibüslerde yanına oturduğu kişilerin parasını üzerine örttüğü mont ve hırka gibi kıyafetlerin altından yankesicilik yöntemiyle çalan A.İ.H. (49) yakalandı.

Minibüslerde Yolcuların Parasını Çalan Yankesici Yakalandı, System.String[]
ADAPAZARI'nda, bindiği dolmuş ve minibüslerde yanına oturduğu kişilerin parasını üzerine örttüğü mont ve hırka gibi kıyafetlerin altından yankesicilik yöntemiyle çalan A.İ.H. (49) yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, minibüs ve dolmuşlarda yolculuk yapanlardan hırsızlık ihbarları alınca harekete geçti. Polis, araçlarda bulunan kameraları inceledi. Yapılan incelemede yolcuların parasının bir kişi tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlenirken, kimliği tespit edilen A.İ.H. düzenlenen operasyonla yakalandı. Çeşitli suçlardan birçok sabıkası olan A.İ.H.'nin, 2 kişiden çaldığı öğrenilen 3 bin 245 lira ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisinin yanına oturduğu yolcuların cebinde veya çantasındaki paralarını bacaklarının üzerine serdiği mont ve hırka gibi kıyafetlerin altından yan kesicilik yöntemiyle çaldığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.İ.H. tutuklandı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:36 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı

İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 15:48:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüslerde Yolcuların Parasını Çalan Yankesici Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]