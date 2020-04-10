Minibüslere korona virüs denetlemesi - Son Dakika

- Minibüslere korona virüs denetlemesi

DENİZLİ - Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslerde maske denetimi yapıldı. Maskesiz ve 7 kişi üstü yolcu taşıyan minibüs ve yolculara tutanak tutuldu.

Dünya'da yaklaşık 1 milyon 500 bin insana enfekte olan korona virüs salgınına karşı Türkiye'de ardı ardına tedbir genelgeleri yayınlandı. Tedbirler kapsamında şehirlerarası otobüslerde yolcu kapasitesi yarıya indirilirdi şehir içi ulaşımda Denizli'de yoğun kullanılan minibüslerde maskesiz yolcu alımı yasaklanırken yolcu kapasitesi ise 7 kişi ile sınırlandırıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüslerin en yoğun kullandığı güzergah olan Merkezefendi Caddesinde denetim yaptı. Denetlenen minibüslerde yolcu sayısı ve maskeler kontrol edilirken sürücülere de ehliyet kontrolü sırasında maskesiz yolcu almamaları ve 7 kişi kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. 7 kişiden fazla yolcu alan minibüsler ve maskesiz yolcu ve sürücüler hakkında tutanak tutuldu. Uygulamanın sürekli olmasını istediklerinin belirten minibüs şoförü Nuri Yıldız, "Çok iyi uygulama sürekli olmasını diliyoruz. Maskesiz yolcu konusunda son alınan kararlara göre almamak gerektiğini söylediler. Bizde zaten uymaya çalışıyoruz" dedi.