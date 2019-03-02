Son Dakika Haberleri: Minibüste 1 Kilo 14 Gram Eroin Ele Geçirildi. 2  Gözaltı

Minibüste 1 Kilo 14 Gram Eroin Ele Geçirildi. 2  Gözaltı

39 dakika önce

HAKKARİ'de, yol kontrolü sırasında yolcu minibüsünde şüpheli iki kişinin üst ve çantalarında yapılan aramada, 1 kilo 14 gram eroin ile bin 850 TL para ele geçirildi.

Minibüste 1 Kilo 14 Gram Eroin Ele Geçirildi. 2  Gözaltı, System.String[]
HAKKARİ'de, yol kontrolü sırasında yolcu minibüsünde şüpheli iki kişinin üst ve çantalarında yapılan aramada, 1 kilo 14 gram eroin ile bin 850 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İl  Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- Van yolundaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda yol kontrolleri yaptığı sırada durdurulan yolcu minibüsünde iki kişiden şüphelendi. Ekiplerin 2 şüphelinin üst ve yanlarındaki çantalarında yapılan aramada 1 kilo 14 gram eroin ile bin 850 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:20 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
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