Minibüste 1 Kilo 14 Gram Eroin Ele Geçirildi. 2 Gözaltı
39 dakika önce
HAKKARİ'de, yol kontrolü sırasında yolcu minibüsünde şüpheli iki kişinin üst ve çantalarında yapılan aramada, 1 kilo 14 gram eroin ile bin 850 TL para ele geçirildi.
HAKKARİ'de, yol kontrolü sırasında yolcu minibüsünde şüpheli iki kişinin üst ve çantalarında yapılan aramada, 1 kilo 14 gram eroin ile bin 850 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Hakkari- Van
yolundaki Depin Polis
Kontrol Noktası'nda yol kontrolleri yaptığı sırada durdurulan yolcu minibüsünde iki kişiden şüphelendi. Ekiplerin 2 şüphelinin üst ve yanlarındaki çantalarında yapılan aramada 1 kilo 14 gram eroin ile bin 850 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:20 Kaynak: DHA
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