Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs kovalamacanın ardından durduruldu.

Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs kovalamacanın ardından durduruldu. Minibüste Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü Mahmut Y. gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri  34 CMU 629 plakalı minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymayıp kaçması üzerine polis ekipleri takip başlattı. Kovalamacanın sonunda araç Malkara ilçesi yakınlarında durdurulup sürücüsü Mahmut Y., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada yasadışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı, bir lastik bot ele geçirildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltındaki sürücü Mahmut Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Afganistan, Tekirdağ, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:01 Kaynak: DHA
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