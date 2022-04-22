Minibüste 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Minibüste 28 kaçak göçmen yakalandı

22.04.2022 00:58
Minibüste 28 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir minibüsteki 28 kaçak göçmeni organizatörlük yapan şoför ile birlikte yakaladı.

İzmir'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir minibüsteki 28 kaçak göçmeni organizatörlük yapan şoför ile birlikte yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak, Kemalpaşa'da yol kontrolleri yapan ekipler, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan minibüs şoförü de gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan minibüse ise el konuldu.

İzmir'in Dikili ilçesinde ise yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığında olan 24 kaçak göçmen yakalandı.

Adli ve idari işlemlerin ardından toplam 52 kaçak göçmenin İzmir Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi. - İZMİR

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Göçmen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüste 28 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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