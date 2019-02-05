Son Dakika Haberleri: Minibüste 390 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu

Minibüste 390 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu

59 dakika önce

Kırşehir'de polis, bir minibüste 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün buldu.

Minibüste 390 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu, System.String[]
Kırşehir'de polis, bir minibüste 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün buldu.

Alınan bilgiye göre Ankara Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir minibüs durduruldu. Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, minibüste yaptıkları incelemede, 11 kolide 390 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Minibüsteki Y.K., ve S.U., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:42 Kaynak: İHA

Polis, Kırşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı

Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:41:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüste 390 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]