Minibüste 73 Kilo Esrar Ele Geçirildi
30 dakika önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir minibüste 73 kilo 215 gram toz esrar ele geçirildi.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde bir minibüste 73 kilo 215 gram toz esrar ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Gürpınar ilçesi Ortaköy
Mahallesi'nde bir minibüste arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; sürücü ve yolcu koltuklarının üst kısmında bulunan bölmelere zulalanmış 70 paket halinde toplam 73 kilo 215 gram toz Esrar Maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüphelisi olan T.E.'nin yakalama çalışmaları devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
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