Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası - Son Dakika

Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası

19.03.2021 11:28
Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası, System.String[]

Antalya'da 16 yaşındaki genç kız evine gitmek için minibüse bindi. Bir süre sonra 77 yaşında bir adam da minibüse binerek genç kızın yanına oturdu. Kameradan yaşlı adamın genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğunu gören adam durumu hem yetkililere hem de aileye bildirdi. Genç kızın ailesi şikayetçi yaşlı adamdan şikayetçi oldu.

Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, 12 Mart tarihinde saat 13.40 sıralarında 16 yaşındaki kız çocuğu, Antalya Caddesi'nde PTT önündeki duraktan Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere Manavgat-Çeltikçi hattında çalışan Mehmet İnce'nin kullandığı şehir içi minibüse bindi. Minibüs İmam Hatip Lisesi durağına geldiğinde minibüse elinde ekmek poşeti bulunan 77 yaşındaki O.N.G. binerek en arka koltuktaki kızın yanına oturdu.

KAMERADAN FARKETTİLER

Kısa bir süre sonra minibüs şoförünün yanında oturan arkadaşı, minibüsün kamerasında yaşlı adamın kızı rahatsız ettiğini gördüğünü söylemesi üzerine şoför kamerayı izlemeye koyuldu. Yaşlı adamıngenç kızın elini tutmaya çalışması, ardından da bacağını ellemesi üzerine Yenimahalle mevkiinde minibüsü durdurarak yaşlı adamı minibüsten indirdi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Minibüs şoförü bu durumu önce şehir içi minibüs kooperatifi yönetimiyle ardından da basın mensuplarıyla paylaştı. Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önce genç kıza ve ailesine ardından da elle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen O.N.G.'ye ulaştı. Genç kız ve ailesinin şikayeti üzerine O.N.G. dün akşam Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Geceyi merkez karakolunda geçiren O.N.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.N.G. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"2 TANE KIZIM VAR, BUNA SESSİZ KALAMAZDIM"

Olayı anlatan minibüs şoförü Mehmet İnce, 12 Mart Cuma günü Kavaklı Çeltikçi hattında çalıştığını belirterek "PTT durağında minibüse bir kız binerek en arka koltuğa oturdu. İmam Hatip Durağında da yaşlı bir adam elinde ekmek poşetiyle binip ücreti ödedikten sonra en arka koltuğa kızın yanına oturdu. O an benim yanımdaki koltukta tanıdığım bir arkadaşım oturuyordu. Kısa bir süre sonra arkadaşım yaşlı adamın kızı rahatsız ettiğini söyleyince önümde bulunan kayıt yapmayan araca binenleri ve içeriyi gösteren kamerayı takip etmeye başladım. Yaşlı adam önce kızın elinin üzerine elini koymak istedi. Kız elini kaçırdı. Bir süre sonra elindeki defterden bir şey sorma bahanesiyle kızın bacaklarına dokunmaya başladı. Kız korkudan bir şey yapamadı. İçerideki yolculardan tepki gelmeyince aklıma adamı araçtan indirip kızı adamdan kurtarmak geldi. Yenimahalle girişinde aracı durdurdum ve kolundan tutup indirdim. Durumu kooperatif başkanıma bildirdim. Çeltikçi'de kız indi. Jandarma harekete geçti ve ifademe başvurdu. Benim de 2 tane kızım var. Bu durum karşısında sessiz kalamazdım" dedi.

Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası - Son Dakika


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