Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası - Son Dakika

Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası

19.03.2021 11:34

Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası Minibüs şoförü kameradan tacizi görüp yaşlı adamı minibüsten indirdi Kızın ailesinin şikayeti üzerine yaşlı adam gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ANTALYA - Antalya'da yolcu olarak bindiği minibüste...

Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası

Minibüs şoförü kameradan tacizi görüp yaşlı adamı minibüsten indirdi

Kızın ailesinin şikayeti üzerine yaşlı adam gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ANTALYA - Antalya'da yolcu olarak bindiği minibüste 16 yaşındaki kıza elle tacizde bulunduğu iddia edilen 77 yaşındaki adam minibüs şoförünün ihbarı ve ailenin şikayetçi olması üzerine evinde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Manavgat ilçesinde meydana eldi. 12 Mart tarihinde saat 13.40 sıralarında 16 yaşındaki kız çocuğu, Antalya Caddesi'nde PTT önündeki duraktan Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere Manavgat-Çeltikçi hattında çalışan Mehmet İnce'nin kullandığı 07 J 2078 plakalı şehir içi minibüse bindi. Minibüs İmam Hatip Lisesi durağına geldiğinde minibüse elinde ekmek poşeti bulunan 77 yaşındaki O.N.G. binerek en arka koltuktaki kızın yanına oturdu.

Şoför kameradan tespit etti

Kısa bir süre sonra minibüs şoförünün yanında oturan arkadaşı, minibüsün kamerasında yaşlı adamın kızı rahatsız ettiğini gördüğünü söylemesi üzerine şoför kamerayı izlemeye koyuldu. Yaşlı adamın kızın elini tutmaya çalışması, ardından da kızın bacağını ellemesi üzerine Yenimahalle mevkiinde minibüsü durdurarak yaşlı adamı minibüsten indirdi.

Aile şikayetçi oldu

Minibüs şoförü bu durumu önce şehir içi minibüs kooperatifi yönetimiyle ardından da basın mensuplarıyla paylaştı. Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önce kıza ve ailesine ardından da kıza elle tacizde bulunduğu iddia edilen O.N.G.'ye ulaştı. Genç kız ve ailesinin şikayeti üzerine O.N.G. dün akşam Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Geceyi merkez karakolunda geçiren O.N.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.N.G. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Minibüs şoförü: "O an aklıma araçtan indirip kovmak geldi"

Olayı anlatan minibüs şoförü Mehmet İnce, 12 Mart Cuma günü Kavaklı Çeltikçi hattında çalıştığını belirterek "PTT durağında minibüse bir kız binerek en arka koltuğa oturdu. İmam Hatip Durağında da yaşlı bir adam elinde ekmek poşetiyle binip ücreti ödedikten sonra en arka koltuğa kızın yanına oturdu. O an benim yanımdaki koltukta tanıdığım bir arkadaşım oturuyordu. Kısa bir süre sonra arkadaşım yaşlı adamın kızı rahatsız ettiğini söyleyince önümde bulunan kayıt yapmayan araca binenleri ve içeriyi gösteren kamerayı takip etmeye başladım. Yaşlı adam önce kızın elinin üzerine elini koymak istedi. Kız elini kaçırdı. Bir süre sonra elindeki defterden bir şey sorma bahanesiyle kızın bacaklarına dokunmaya başladı. Kız korkudan bir şey yapamadı. İçerideki yolculardan tepki gelmeyince aklıma adamı araçtan indirip kızı adamdan kurtarmak geldi. Yenimahalle girişinde aracı durdurdum ve kolundan tutup indirdim. Durumu kooperatif başkanıma bildirdim. Çeltikçi'de kız indi. Jandarma harekete geçti ve ifademe başvurdu. Benim de 2 tane kızım var. Bu durum karşısında sessiz kalamazdım" dedi.

Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası
Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası
Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası
Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası

Çeltikçi, Antalya, Minibüs, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış
Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak         
12:28
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik         
12:03
Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kaynağı oldu         
11:50
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 12:52:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei