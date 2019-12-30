Minibüste anneden taciz iddiası dayağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüste anneden taciz iddiası dayağı - Son Dakika

Minibüste anneden taciz iddiası dayağı

6 saat önce

PENDİK'te anne ve kızı minibüsten inecekleri sırada, arkalarından gelen adamın kızını taciz ettiğini iddia eden kadın, şüpheliye vurmaya başladı.

Minibüste anneden taciz iddiası dayağı, System.String[]
PENDİK'te anne ve kızı minibüsten inecekleri sırada, arkalarından gelen adamın kızını taciz ettiğini iddia eden kadın,  şüpheliye vurmaya başladı. Daha sonra duraktaki vatandaşlar da minibüse gelerek adamı darp etti. Bir vatandaş da adama kafa attı. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, minibüsten kızıyla ineceği sırada arkalarındaki adamın kızını taciz ettiğini iddia eden kadın, bağırmaya başladı. Daha sonra anne, adama yumruk attı. Kişinin kadınla tartıştığı sırada duraktaki diğer minibüsçüler ve vatandaşlar minibüse geldi. Şüpheli minibüsten inmek isterken, bir kişi tarafından durduruldu. Minibüsün içine yeniden sokulan şüpheliye bu sefer vatandaşlar vurmaya başladı. Bir kişi şüpheliye kafa attı. Minibüs sürücüsü vatandaşları sakinleştirerek araya girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASIMinibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, anne ve kızının minibüsten inecekleri sırada genç kız ile annesinin arkasında beklediği görülüyor. Daha sonra kadın adama dönerek vurmaya başlıyor. Çevredeki vatandaşların minibüse gelmesi ve şüpheliye vurması da kameraya yansıyor.


- İstanbul
Pendik, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
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