Minibüste balık istifi yolculuk - Son Dakika

Minibüste balık istifi yolculuk

Minibüste manzara değişmedi, vatandaşlar balık istifi gibi yolculuk yaptı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir minibüste korona virüs kuralları unutulurken, vatandaşlar adeta balık istifi gibi yolculuk yapması yok artık dedirtti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda yolcu alması gereken minibüsçülerden bazıları kuralları adeta hiçe sayarak, vatandaşları balık istifi gibi minibüse almaya devam ediyor. Gaziosmanpaşa - Boğazköy minibüsün de bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıyan görüntüler balık istifi yolculuk yapan yolcular dikkat çekti.