Minibüste bıçakla terör estirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüste bıçakla terör estirdi

19.07.2023 19:03

Tekirdağ'da Çerkezköy-Saray-Çorlu arasında şehir içi taşımacılık yapan halk minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan korkunç görüntü görenleri şok etti. İddiaya göre Saray-Çorlu hattında çalışan halk otobüsüne Çerkezköy Narin kavşağından binen bir genç kızın yanına bir erkek bindi. Bu esnada erkeğin davranışlarından rahatsız olan genç kız durumu erkek arkadaşı S.Ç.'ye telefonla bildirdi. Otobüsü Atatürk viyadüğü üzerinde durdurarak elindeki bıçakla kız arkadaşının yanında oturan G.K.'yı bıçakla tehdit ederek minibüs içindeki onlarca kişiye ve çocuklara korku dolu anlar yaşatan S.Ç. kız arkadaşı ile birlikte araçtan indi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise halk minibüsünde kameraların çalışmadığı iddiası minibüslerin güvenliğini bir kez daha sorgular hale getirirken, o anlarda araç içerisindeki bulunan çocukların attığı çığlıklar ve vatandaşların çaresizliği bir başka vatandaşın kamerasına yansıdı. Minibüste yaşanan görüntüleri ihbar olarak kabul eden Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 24 saatlik araştırması sonucu minibüste kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla elindeki bıçakla terör estiren S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.Ç. ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da bir halk otobüsünde yanına oturan adamın hareketlerinden rahatsız olan genç kız, erkek arkadaşına haber verince ortalık karıştı. Minibüse binen genç adam, kız arkadaşının yanındaki şahsı bıçakla tehdit etti. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, bıçaklı şahıs gözaltına alındı.

BIÇAKLA TERÖR ESTİRDİ

İddiaya göre Saray- Çorlu hattında çalışan halk otobüsüne Çerkezköy Narin kavşağından binen bir genç kızın yanına bir erkek oturdu. Bu esnada erkeğin davranışlarından rahatsız olan genç kız durumu erkek arkadaşı S.Ç.'ye telefonla bildirdi. Otobüsü Atatürk viyadüğü üzerinde durduran S.Ç., elindeki bıçakla kız arkadaşının yanında oturan G.K.'yı tehdit ederek minibüs içindeki onlarca kişiye ve çocuklara korku dolu anlar yaşattı. S.Ç. daha sonra kız arkadaşı ile birlikte araçtan indi.

ÇOCUKLAR ÇIĞLIK ATTI

O anlarda araçta bulunan çocukların attığı çığlıklar ve vatandaşların çaresizliği bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, minibüsteki görüntüleri ihbar olarak kabul etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri 24 saatlik araştırması sonucu minibüste kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla elindeki bıçakla terör estiren S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.Ç. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüste bıçakla terör estirdi - Son Dakika


Son Dakika
23:16 İzmirli Vatandaş Kendine Yapay Kız Arkadaş Tasarladı
23:11 Sonumuz hayrolsun! Kendi tasarladığı yapay kız arkadaşıyla TikTok'tan yayın açtı
22:58 Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ü transfer etti
22:54 Bedavaya aldılar! Trabzonspor, Göktan Gürbüzü kadrosuna kattı
22:36 1 takım ligde yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu
22:31 1 takım yok! Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu
22:22 Ekonominin patronu Şimşek, 50 milyar dolarlık anlaşmayı değerlendirdi
22:21 İstanbul'da iki sevgili yatak odalarında başlarından vurulmuş halde bulundu
22:18 BAE ile imzalanan 50 milyar dolarlık anlaşmaya Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Minnettarız
22:16 Bakırköy'de iki sevgili yatak odalarında başlarından vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 23:21:01. #1.13#
SON DAKİKA: Minibüste bıçakla terör estirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement