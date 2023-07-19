Minibüste bıçakla terör estirdi

Tekirdağ'da bir halk otobüsünde yanına oturan adamın hareketlerinden rahatsız olan genç kız, erkek arkadaşına haber verince ortalık karıştı. Minibüse binen genç adam, kız arkadaşının yanındaki şahsı bıçakla tehdit etti. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, bıçaklı şahıs gözaltına alındı.

BIÇAKLA TERÖR ESTİRDİ

İddiaya göre Saray- Çorlu hattında çalışan halk otobüsüne Çerkezköy Narin kavşağından binen bir genç kızın yanına bir erkek oturdu. Bu esnada erkeğin davranışlarından rahatsız olan genç kız durumu erkek arkadaşı S.Ç.'ye telefonla bildirdi. Otobüsü Atatürk viyadüğü üzerinde durduran S.Ç., elindeki bıçakla kız arkadaşının yanında oturan G.K.'yı tehdit ederek minibüs içindeki onlarca kişiye ve çocuklara korku dolu anlar yaşattı. S.Ç. daha sonra kız arkadaşı ile birlikte araçtan indi.

ÇOCUKLAR ÇIĞLIK ATTI

O anlarda araçta bulunan çocukların attığı çığlıklar ve vatandaşların çaresizliği bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, minibüsteki görüntüleri ihbar olarak kabul etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri 24 saatlik araştırması sonucu minibüste kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla elindeki bıçakla terör estiren S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.Ç. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.