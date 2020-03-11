Minibüste çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika
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Minibüste çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçe merkezindeki pazaryerinde park halinde bulunan minibüste çıkan yangını erken fark eden vatandaşlar söndürdü.

Minibüste çıkan yangını vatandaşlar söndürdü, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçe merkezindeki pazaryerinde park halinde bulunan minibüste çıkan yangını erken fark eden vatandaşlar söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki pazaryerinde akşam saatlerinde Aydın C.'ye ait 67 SE 448 plakalı minibüsten dumanlar çıkmaya başlayınca vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümemesi için minibüsün camlarını kırarak müdahalede bulunan vatandaşlar söndürmeyi başardı. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri minibüsün akü kablolarını sökerek elektriği kesti. Yangının elektrik aksamından çıktığı belirtilirken, minibüste maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:43 Kaynak: İHA
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