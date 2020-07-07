Minibüste cüzdan bulan şoförden örnek davranış - Son Dakika

Maltepe'den Kartal'a dolmuşta yolculuk yapan Erdal Gümüş kart hesaplarında 120 bin TL bulunan cüzdanını minibüste düşürdü. Cüzdanı bulan minibüs şoförü tereddüt etmeden cüzdanı sahibine teslim etti.



Maltepe'den Kartal'da bulunan evine giden Erdal Gümüş bindiği şehir içi hatlı minibüste cüzdanını düşürdü. Araçtan indikten bir süre sonra durumu fark eden Gümüş, bankaları arayarak hesaplarını bloke ettirdi. Minibüsçüler Derneğine Whatsapp üzerinden ulaşarak cüzdanını düşürdüğünü, minibüste olabileceğini izah ederek yardım istedi. Minibüsçüler Derneği Whatsapp grubundan şoförlere mesaj atarak minibüslerde cüzdanın olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Minibüs şoförlerinden Sabır Durgun cüzdanın kendi minibüsünde düştüğünü ve cüzdanı bulduğunu dernek yönetimine bildirdi. Minibüsçüler Derneği yolcu Erdal Gümüş'e ulaşarak cüzdanının bulunduğunu bildirdi. Dernekte Sabır Durgun ile Erdal Gümüş bir araya gelerek cüzdanını teslim aldı.



Cüzdanının bulunmasından dolayı Minibüsçüler Derneğine teşekkür eden Erdal Gümüş, "Evime gitmek üzere minibüse bindim. Şoför ağabey ile sohbet ederken ineceğim yeri kaçırdım. Karşı istikametten gelen minibüse binerek Hastanenin orada indim. Halk otobüsüne bineceğim sırada cüzdanımın olmadığını fark ettim. Minibüste düşürdüğümü düşünerek Whatsap hattından Dernek yönetimine ulaştım. Onlarda sağ olsunlar benimle ilgilendiler ve cüzdanım minibüste bulundu. Cüzdanımda hesap kartlarım, kredi katlarım, emeğim yüklü miktarda birikimim vardı. Minibüs şoförü ağabeye dernek yönetimine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL