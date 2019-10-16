Minibüste Eymen'in cesediyle birlikte 2 gün işçi taşımışlar

İZMİR'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne Mine Durak (25) ve sevgilisi servis şoförü Serkan Erçetin'in (37), nöbetçi hakimlikte birbirlerini suçladı. Şüphelilerden Mine Durak, Eymen'in cesedini valiz içine koyup, 2 gün boyunca minibüsün bagajında gezdirdiklerini, Serkan'ın bu şekilde işçi servisi yaptığını ve kokuyu önlemek için de sürekli oda parfümü sıktığını ileri sürdü. Serkan Erçetin ise, annesi soda içirirken Eymen'in öldüğünü iddia etti.

İzmir'de polis ekipleri, geçen Ağustos ayında, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybeden ve oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı yapılan Mine Durak'ın ifadesine başvurdu. Mine Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü söyledi. Eymen Sadık Durak'ın cesedi, annesinin gösterdiği yerde ağzı tuğlayla kapatılmış tandırda poşet içinde, elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu. Gözaltına alınan Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin, çıkarıldıkları mahkemece 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Eymen'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, Durak ve Erçetin'in, İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Birbirlerini suçlayan ikiliden Mine Durak, eşinin ölümünden sonra Serkan Erçetin ile birlikte yaşamaya başladığını söyledi. Mine Durak, Serkan Erçetin ile yaşamaya başlayınca, daha önce Eskişehir'de halasının baktığı oğlu Eymen'i de yanlarına aldıklarını belirterek, "İlk başlarda her şey iyi gidiyordu ama oğlumun zaman zaman söz dinlememesi ve yaramazlık yapmasından dolayı Serkan çocuğuma susması için terlikle vücudunun çeşitli yerlerine vuruyordu. Kendisine müdahale etmek istediğim zaman bana da vuruyordu. Bir gün eve geldiğimde Serkan'ı oğluma istismarda bulunurken yakaladım" dedi.

'CESEDİ VALİZE KOYMAMI İSTEDİ, DEĞİĞİNİ YAPTIM'

18 Ağustos günü Çeşme'den denizden dönüşte yolda tuvalet molası verdiklerini anlatan Mine Durak, "Serkan, bu sırada minibüste oğlumun yanına geçmiş. Geri döndüğümde oğlum hareketsizdi, kalbi atmıyor nefes almıyordu. Çocuğun öldüğünü anladım. Nasıl olduğunu sordum. 'Susması için ağzını kapatınca bu hale geldi' dedi. 'Hastaneye gidersek bizi enselerler, soğukkanlı ol' dedi. Eymen arka dörtlü koltuğun önünde uzanmış vaziyette duruyordu. Eve gittik. Serkan yukarı çıkıp, elinde bir valizle geldi. Sonra bir marketin önünde durduk. Bir kutu eldiven aldı. Otoyol kenarında durunca bana eldivenleri kat kat giydirdi. Valizin içindeki poşetleri bana çıkarttırdı. Sonra 'bu poşetin içinde çocuğu koy' dedi. Poşetin rengi siyahtı. Poşete koydum çocuğu, sonra valize koymamı söyledi. Daha sonra valizi aracın bagajına koymamı istedi ve dediğini yaptım" diye ifade verdi.

'EYMEN'İN CESEDİYLE BİRLİKTE 2 GÜN SERVİS YAPTIK'

Mine Durak, Eymen'in cesedini uygun bir yere atmak için 2 gün boyunca yer aradıklarını ileri sürerek, "Serkan, aracın içine koku gelmesin diye benzin ve oda parfümü sıkıp kokunun önüne geçmeye çalışıyordu. O gece araçla sabaha kadar gezdik. Buca'dan işçileri toplayıp 2 gün boyunca Kemalpaşa'ya servis yaptık. İşçileri bıraktıktan sonra geziyorduk, uykumuz geldiğinde uyuyorduk. Servis yaptığımız 2 gün boyunca Eymen'in cesedi bagajda valiz içindeydi. Bu şekilde 2 gün gezdik. Serkan dedesinden kazma ve kürek aldı. İki gün Yedigöller civarına giderek Eymen'in cesedini valizden çıkarıp, poşet ile birlikte harabe bir yapının arkasında küçük bir kuyuya bıraktık. Üzerini tuğlalarla kapattık. Sonra günlük hayatımıza devam ettik" ifadelerini kullandı.

'ANNESİ SODA İÇİRİRKEN ÖLDÜ'

Serkan Erçetin ise, annesi soda içirirken Eymen'in öldüğünü iddia ederek "Eymen'e cinsel istismarda bulunmadım, şiddet uygulamadım. Olay günü Çeşme'ye gittik. Olaydan bir gün önce uyuşturucu madde kullanmıştım. Çocuğun öldüğünü anladıktan sonra Mine ile birlikte uyuşturucu aldık ve yolumuza devam ettik. Çocuğu valize Mine yerleştirdi, bagaja da Mine koydu. Dedemden kazma kürek almamın sebebi ölmüş bir kediyi gömmek içindi. Kaçmak ya da saklanmak amacıyla servis arabasını satmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.