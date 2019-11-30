Son Dakika Haberleri: Minibüste gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve içkiyle yakalanan şüpheliler serbest
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Minibüste gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve içkiyle yakalanan şüpheliler serbest

6 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı minibüste 3 bin 196 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan araçtaki 3 kişi serbest bırakıldı.

Minibüste gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve içkiyle yakalanan şüpheliler serbest, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı minibüste 3 bin 196 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan araçtaki 3 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ordu kara yolunda şüphe üzerine Gürcistan plakalı bir minibüste gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haklarında adli işlem yapılan zanlılar, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Dün araçta arama yapan ekipler, taban ve tavan kısmına zulalanmış 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe kaçak içki bulmuş, minibüste bulunan Gürcistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

Gürcistan, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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