Minibüste hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

BAHÇELİEVLER'de minibüse binen kişilerin cep telefonu ve cüzdanlarını çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Bahçelievler Zafer Mahallesinde 25 Şubat tarihinde saat 19.30 sıralarında minibüste olan Nurgül K.'nın cep telefonu çalındı. Nurgül K. cep telefonunun çalındığını minibüste fark ederek şüphelilerin peşinden minibüsten indi fakat yetişemedi. Bunun üzerine Nurgül K. polisi arayarak ihbarda bulundu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu hakkında çalışma başlattı. Minibüsün güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, minibüste olan iki şüphelinin minibüse sonradan binen Nurgül K.'yı sıkıştırarak cep telefonunu çaldıklarını ve minibüse birlikte binerek kısa mesafede yolculuk yaptıklarını belirledi. Şüphelileri tespit eden ekipler, şüpheli Servet E.(34)'yi geçtiğimiz pazartesi günü saat 15.50 sıralarında Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü seminerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli Servet E.'nin yapılan detaylı sorgusunda 'resmi belgede sahtecilik', 'başkasına ait kimlik ve kimlik kartlarının kullanılması', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'güveni kötüye kullanma' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 22 suç kaydının olduğu öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli Servet E.'nin 9 Şubat tarihinde Bahçelievler, Fevzi Çakmak Mahallesinde hareket halinde olan bir minibüste Meryem G. isimli bir kadının bin 600 lira, kolye ve kredi kartlarının olduğu cüzdanının çalınması olayının da faillerinden biri olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meryem G.'nin cüzdanının çalınma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin minibüse binen Meryem G.'yi kalabalık olan minibüste sıkıştırdığı ve çantasında olan cüzdanını aldıkları görülüyor. Cüzdanı alan şüpheliler minibüsten indikten sonra koşarak uzaklaşıyor. Kadın da şüphelilerin peşinden koşuyor.