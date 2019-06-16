Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi
25 dakika önce
Kilis'te, jandarmanın bir minibüste yaptığı armada 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
'te, jandarmanın bir minibüste yaptığı armada 210 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Kocabeyli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-İslahiye Karayolunda yol kontrol noktasında durdurulan yolcu minibüsünde yolcu olarak bulunan M.N.Ş. isimli Suriye
uyruklu şahsa ait çanta içerisinde 210 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.N.Ş., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KİLİS
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