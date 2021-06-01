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Minibüste maske takmadığı için ceza yiyince deliye dönerek makbuzu yırttı! - Son Dakika

Minibüste maske takmadığı için ceza yiyince deliye dönerek makbuzu yırttı!

01.06.2021 14:44

Maltepe'de minibüste maskeyi kurallarına göre takmaması nedeniyle yolcularla tartışan bir kadın, denetim noktasında süren tartışmasa görevli polislere de zor anlar yaşattı. Maske kullanmanın işe yaramadığını ileri süren kadın, polisin yazdığı ceza makbuzunu ise yırttı.

Maltepe'de dün koronavirüs tedbirlerine yönelik toplu taşıma araçlarında denetim yapan trafik polisleri, kendilerini minibüste yaşanan maske tartışmasının içinde buldu. Minibüste maskeyi kurallarına uygun takmadığı iddia edilen Fatma Alemdağ, diğer yolcularla tartışmaya başladı.

"NEFES ALAMADIĞIM İÇİN BURNUMDAN ÇIKARDIM"

Tartışma devam ederken minibüs Maltepe D-100 karayolundaki denetim noktasına girdi. Polisi gören bazı yolcular isyan ederek minibüsten indi. Minibüsteki Fatma Alemdağ'ın kuralına uygun maske takmadığını iddia eden yolcular, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine trafik polisleri Fatma Alemdağ'ı uyararak maskeyi burnunu kapatacak şekilde takmasını istedi. Maskeyi takmamakta ısrar eden Fatma Alemdağ, "Ben takıyorum ama nefes alamadığım için burnumdan çıkardım. Ben de hakkımı ifade etmek istiyorum. Ben bunların ifadesi ile sıkıntı yaşayamam" dedi.

Bir taraftan elindeki cep telefonu ile görüntü çeken Fatma Alemdağ polise, "Bana anayasadaki kanunu gösterir misiniz, hangi maddede var. Kardeşim ben işe gidiyorum. Burada açıklamanızı yapın." dedi.

MİNİBÜSTE MASKE TAKMADIĞI İÇİN CEZA YEDİ; MAKBUZU YIRTTI

"BENİ İŞE BIRAKACAKSINIZ"

Polisler, maske takmayan kadının minibüsten inmesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından pes ederek minibüsten inen Alemdağ, bu sefer de polise "Ama beni işe bırakacaksınız. Ben buraya para vermiştim" şeklinde konuştu.

Polis, minibüs sürücüsünden parasını alarak kadına verdi. Ancak kadın kendisini polis arabasıyla bırakmalarını isteyerek tartışmaya devam etti.

"BUNUN KORUYUCULUĞUNA DAİR BİR KANIT İSTİYORUM"

Fatma Alemdağ minibüsten indikten sonra da polisle tartışmaya devam ederek, "Bir buçuk yıldır yetti artık. Bunu maske takmadığım için değil, burnuma çekmediğim için yapıyorlar. Bunun koruyuculuğuna dair bir kanıt istiyorum. Virüse yakalananlar maske takmayanlar mıydı O kadar vaka oldu, bunlar araştırılsın bizimle paylaşılsın. Maske takmayan insanlar mı koronavirüse yakalandı. Eğer taktıkları halde yakalandıysalar ben bu paçavrayı niye ağzıma takıyorum ki. Neyden üretildiği belli olmayan, oksijen almam gerekirken karbondioksitimi tekrar soluyorum ben. Koronayla insanlar nasıl ölüyorlar." şeklinde konuşmasını sürdürdü.

MAKBUZU YIRTIP GİTTİ

Ceza yazılmak üzere trafik polisinin yanına giden Fatma Alemdağ, iddialarını sürdürürken, polis memuru da Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesini gösterdi. Yüzündeki maskeyi tamamen çıkaran Fatma Alemdağ, bu kez de kanunlar ve genelgelerle bu yasak kararının alınamayacağını ileri sürdü. Bu sırada polis de Fatma Alemdağ'a maske takmamaktan 900 lira para cezasını içeren makbuzu yazdı. Fatma Alemdağ, ceza makbuzunu imzalamadığı gibi makbuzu da polisin önünden alarak yırttı. Polise zor anlar yaşatan Fatma Alemdağ, iddialarını tekrarlayarak maskesiz bir şekilde uzaklaştı. Polis, kurallara uymayan Alemdağ'a dijital ortamda da ceza yazdı.

Minibüste maske takmadığı için ceza yiyince deliye dönerek makbuzu yırttı!

Minibüs, Maltepe, İsyan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüste maske takmadığı için ceza yiyince deliye dönerek makbuzu yırttı! - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ali küçüksönmez: Yüzde bin haklı bu maskeler petrol ürünü polyester milleti resmen zehirliyor artık milleti bı rahat bırakın anca maske mesafe temizlik bilim maskeye hapsolmuş insanlarımızi da hastalık hastası yaptılar Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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