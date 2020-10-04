Minibüste 'maske' tartışması - Son Dakika

Minibüste 'maske' tartışması

KONYA'da, şehir içinde ulaşımın sağlandığı minibüste kadın yolcu, arkasında oturan erkek yolcuya, taktığı maskede burun kısmının açıkta kalması nedeniyle uyarıda bulunup, doğru kullanmasını söyledi.

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KONYA'da, şehir içinde ulaşımın sağlandığı minibüste kadın yolcu, arkasında oturan erkek yolcuya, taktığı maskede burun kısmının açıkta kalması nedeniyle uyarıda bulunup, doğru kullanmasını söyledi. İki yolcu arasında çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, cuma günü, şehir içi toplu taşımanın yapıldığı minibüste meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın yolcu, arkasında oturan erkek yolcu ile ayakta duran yolcuya, taktıkları maskede burun kısmının açıkta olması nedeniyle uyarıda bulunup, kurallara uygun takmaları gerektiğini söyledi. Kadın yolcunun uyardığı erkek yolcu, bunun üzerine tepki gösterdi. İki yolcu arasında tartışma çıkarken, kadın yolcu, erkek yolcuya maskesinde burun kısmı açıkta kaldığı için fotoğrafını çekip, polisi arayacağını söyledi. Erkek yolcu da "Cezayı yazdır lütfen. Cezadan korkmuyorum, çenenden bıktım" diyerek, minibüsü durdurup, indi. Kadın yolcu ise "Eğer ki toplu araca biniyorsan maskeyi takacaksın. Çekerim valla hiç affetmem, cezayı yiyin ki aklınız başınıza gelsin" diye karşılık verdi. Bunun üzerine diğer yolculardan bazıları, kadın yolcunun konuşup, gürültü yaptığını söyledi. Yolcular, kadına tepki gösterdi.

'O MASKESİZLER YÜZÜNDEN BİZ MAĞDUR OLUYORUZ'Kadın yolcu da "Sabahtan beri 10 kişiyi uyardım. Ne demek 'Binme'? Müdahale etmem lazım. Hoş göremem öyle hataları. O maskesizlerin yüzünden biz mağdur oluyoruz. Ne kadar zor geliyor insanlara maske takmak. Öğrenemediler" sözleriyle karşılık vererek, tepkisini sürdürdü.Tartışma anları, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

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Minibüste 'maske' tartışması
Minibüste 'maske' tartışması
Minibüste 'maske' tartışması

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüste 'maske' tartışması - Son Dakika

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