Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında - Son Dakika

Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında

14 dakika önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde İbrahim Hışıl'ın (46), minibüste sırtından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu.

Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde İbrahim Hışıl'ın (46), minibüste sırtından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Jandarma, Hışıl'ın 1 yıl önce kaçırıp, bir süre ilişki yaşadığı kadın ile kocasını gözaltına aldı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında, farları yanık ve lastikleri patlak minibüs olduğunu fark eden çevredekiler, jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, minibüsün içine bakınca kanlar içinde yatan kişiyi görüp, sağlık ekibi çağırdı. Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sırtından bıçaklanan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, üzerinden çıkan kimlikten, cansız bedenin İbrahim Hışıl'a ait olduğunu belirledi. Mermer atölyesinde işçi olarak çalıştığı ve eski eşinden 1 çocuğu bulunduğu öğrenilen Hışıl'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, İbrahim Hışıl'ın 1 yıl önce kaçırıp, bir süre ilişki yaşadığı ileri sürülen kadın ile kocasını gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


Jandarma, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:21 Kaynak: DHA
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