Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında (2) - Son Dakika

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Minibüste ölü bulundu, ilişki yaşadığı kadın ile kocası gözaltında (2)
23 dakika önce
ŞÜPHELİ KADIN ADLİYEDEAydın'ın Kuşadası ilçesinde, İbrahim Hışıl'ın (46) minibüste sırtından 3 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Nurcan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:52 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİ KADIN ADLİYEDE
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İbrahim Hışıl'ın (46) minibüste sırtından 3 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Nurcan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli, Nurcan K.'nin eşinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),
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