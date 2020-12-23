Minibüste Özbek kadına taciz davası... Sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Minibüste Özbek kadına taciz davası... Sanığın yargılanmasına başlandı

23.12.2020 15:20
Minibüste Özbek kadına taciz davası... Sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

İstanbul'da 28 Temmuz'da minibüsüne binen Özbekistanlı Nodira M.'yi (46) herkes indikten sonra taciz ettiği iddia edilen tutuksuz sanık İzzet A.'nın (30) yargılanmasına başlandı.

İstanbul'da 28 Temmuz'da minibüsüne binen Özbekistanlı Nodira M.'yi (46) herkes indikten sonra taciz ettiği iddia edilen tutuksuz sanık İzzet A.'nın (30) yargılanmasına başlandı. Sanık İzzet A. kendisine iftira atıldığını öne sürerken, şikayetçi Nodira M. duruşmada olay gününü anlatarak şikayetini yineledi. Duruşmanın ardından basın açıklamasında konuşan Nodira M. "Özgecan Aslan da şoförle baş başa kalmıştı, ben de şoförle baş başa kaldım. Aklımdan Özgecan geçti, o yüzden alttan aldım, sustum. Kapıları açınca kaçtım" dedi.

YOL TARİF ETMEK İÇİN NUMARA VERDİM

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İzzet A. avukatıyla katıldı. Duruşmada şikayetçi Nodira M. ve avukatı Şamil Burak Bozkurt katıldı. Sanık İzzet A. savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Müşteki benim arabama bindi. Son durağa geldiğimizde araçta kimse yoktu. Kendisi de baktığım kadarıyla telefonla oynuyordu. Ben 'Burası son durak' abla dedim. Bana Topkapı'ya gideceğini söyledi, ben de yanlış bindiğini söyledim. Onu Esenler'den gelen dolmuşa bindirdim. Kendisi 'Ben kaybolmak istemiyorum, numaramı size vereyim de siz de bana verirseniz yol tarif edebilirsiniz' dedi. Ben de kendime ait olan numarayı verdim" şeklinde konuştu.

"BANA İFTİRA ATILIYOR"

Sanık İzzet A. olaydan 20 gün sonra şikayetçi avukatının babası ve amcasından şikayetlerini geri  çekmeleri karşılığında para istediklerini öne sürerek şöyle devam etti: "Benim üzerime iftira atıyorlar, hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle kendisine yönelik cinsel bir amacım olmadı. Minibüsten inmemeye zorlamadım. Telefon numarasını vermesi için zorlamadım."

"TACİZ OLSAYDI MÜŞTEKİNİN YÜZ İFADESİNE YANSIRDI"Sanık avukatı ise beyanında şoför olan müvekkiliyle müştekinin arasında diyalog geçtiğini, kamera kayıtlarının da dosyada olduğunu söyleyerek "Diyalogun içinde taciz olsaydı müştekinin yüz ifadesine ve mimiklerine bunu yansıtırdı ve arka koltuğa geçerdi diye düşünüyoruz. Müşteki böyle bir olaya maruz kalsaydı tepkisini gösterirdi" dedi.

"HİÇ ŞÜPHELENMEDİM"Şikayetçi Nodira M. ise Türkiye'de yabancı olduğu için adres bilmediğini öne sürerek "Ben pandemi nedeniyle kimseyle muhatap olmak istemedim. Direkt şoföre sordum, bana 'Geçer' dedi. Sonrasında minibüs kalabalık olduğu için telefonuma bakarak yolculuk yapmaya başladım. Normalde Topkapı'da da son durakta iniyorum. O yüzden hiç şüphelenmedim ve etrafa bakmadım" diye konuştu.

"AKLIMA ÖZGECAN GELDİ KURTULMAK İÇİN BAĞIRMADIM"Son durağa geldikleri sırada minibüste kimsenin kalmadığını ve yanlış yere geldiğini fark ettiğini ifade eden Nodira M. "Şoföre sorduğumda 'Ben seni başka minibüse bindireceğim' dedi. Arabanın kapısı kapalıydı. Bana önce 'Temizlikçi lazım' dedi, Ben de 'Tanımadığım kişilerle konuşmuyorum, temizliğe gitmiyorum' dedim. 'O zaman seninle tanışalım arkadaş olalım' dediğinde 'Ben de arkadaş olmak istemiyorum. Aç kapıyı gideyim' dedim. Kendisi kapıyı açmayarak benden telefon numaramı istedi. Aklıma Özgecan Aslan cinayeti geldi. Oradan kurtulmak için çok bağırmayayım, kızdırmayayım diye düşündüm. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

AVUKATIN SORU TALEBİ REDDEDİLDİNodira M.'nin avukatı Şamil Burak Bozkurt, sanığa "Daha önce minibüse yanlış binen birisinin telefon numarasını aldınız mı, onu diğer minibüse kendiniz götürdünüz mü?" şeklinde soru sormak istedi. Hakim bu soruların yargılama bir katkı sunmayacağına kanaat getirerek soruların reddine karar verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"ALTTAN ALMAYA ÇALIŞTIM"Duruşma sonrası basın açıklaması yapan müşteki Nodira M.  "O andaki psikolojiyle ben yerimden kalkamadım. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum. Sert tepki verirsem başıma neler gelir diye düşündüm, alttan almaya çalıştım. Ne derse tamam dedim, Kendimi kurtarmak istiyordum" dedi.

TEPKİ VERMEDİĞİM İÇİN SUÇLU OLDUMSanık avukatının savunmasıyla ilgili konuşan Nodira M. şöyle devam etti: "Mutlaka kavga etmem mi lazımdı, sessiz sessiz kendimi korumaya çalıştım. Özgecan Aslan da şoförle baş başa kalmıştı, ben de şoförle baş başa kaldım. Aklımdan Özgecan geçti, o yüzden alttan aldım, sustum. Kapıları açınca kaçıyorum. Yabancıyım ve bir kadınım. Şikayetçi olmasaydım, bundan kimsenin haberi olmayacaktı, olay öyle kalacaktı. Tepki verseydim adam belki beni boğar, döverdi, erkek sonuçta baş edemezdim. Orada yapmasa belki başka yere götürecekti, Özgecan'ı götürmediler mi başka yere. Özgecan'ın başına gelen benim başıma gelsin istemedim, Özgecan genç bir kızdı, ben ise biraz olgunum. Bu mu benim suçum? Tepki vermediğim için suçlu oldum. Çok saçma bu. Psikolojim bozuldu."

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık İzzet A.'nın "Cinsel taciz" ve "Kişinin hürriyetini yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

Özgecan Aslan, Cep Telefonu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüste Özbek kadına taciz davası... Sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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