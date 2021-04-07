Minibüste Özbek kadına taciz davasında sanığa 1 yıl 3 ay hapis ve 2 bin 240 lira adli para cezası - Son Dakika

İSTANBUL'da geçen yıl minibüsüne binen Özbekistanlı Nodira M.'yi (46) herkes indikten sonra taciz ettiği iddia edilen tutuksuz sanık İzzet A.'nın (30) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık İzzet A.'yı "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına ve "Cinsel taciz" suçundan da 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşu, kişiliği ve bir daha suç işlemekten çekineceğine kanaat getiren mahkeme, sanığa verilen cezaları erteledi.

Bakırköy 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık İzzet A. ve müşteki Nodira M. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceği, sanığın araçta tek kalan müştekinin inmesine araç kapısını açmayarak engel olduğu belirtilen mütalaada, sanığın müştekiye cinsel amaçlarına yönelik sözler söylediği öne sürülerek, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğu ifade edildi. Mütalaada, sanığın "Cinsel taciz ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 9 aydan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

"BEN BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık İzzet A. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir olay olduysa yakınlardaki karakola başvurabilirdi. Müştekinin iddia ettiği olaydan 20 gün sonra beni şikayet ediyor. Avukatları ile benden para talep ediyor. Ben bu olay sebebiyle 9 aydır çalışamıyorum. Evden atılma ve eşim ile boşanma noktasına geldim. Kendisi bana iftira atmaktadır. Ben böyle bir suç işlemedim" dedi.

CEZALAR ERTELENDİ Mahkeme, sanık İzzet A.'yı "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşu, kişiliği, bir daha suç işlemekten çekineceği yönünde kanaat oluştuğunu belirten mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmeden mahkeme, denetim süresi içerisinde sanığın kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağını da kararında belirtti. Sanık İzzet A. "Cinsel taciz" suçundan da 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme aynı gerekçelerle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

OLAYIN GEÇMİŞİÖzbekistan uyruklu Nodira M., 28 Temmuz 2020 günü Topkapı'ya gitmek istediğini belirterek Yüzüncüyıl Mahallesi'nden minibüse bindi. Bir süre ilerleyen minibüsten, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelince yolcular indi. Nodira M. minibüste kimse kalmadığını gördü. Minibüs şoförü İzzet A. da iddiaya göre Nodira M.'ye "Tanışalım, arkadaş olalım. Para lazımsa veririm. Sana yardım ederim, para veririm" diyerek tacize başladı. "Sahip çıkarım, ev açarım, sana bakarım" diyerek tacizine devam eden şoför İzzet A.'nın sözlerinden rahatsız olan Nodira M, "Ne diyorsun, ben evliyim. İndir beni" diye karşılık verdi. Ancak minibüsü durduran şoför İzzet A. "Bir şey olmaz, evli olabilirsin. Numaranı ver tanışıp arkadaş olalım" diyerek müştekiyi taciz etmeye devam etti. Kapıyı açmayan şoför İzzet A., Nodira'dan telefon numarasını istedi. Şoförün ısrarla telefonunu istemesi ve kapıyı da açmamasından korkan Nodira M., telefon numarasını verdi. Şoför İzzet A. numarayı aldıktan sonra kapıyı açarak Nodira M.'nin inmesine izin verdi. Şoför İzzet A. daha sonra müşteki Nodira M.'ye "Beni ara" şeklinde mesaj attı. Olayı öğrenen Nodira M.'nin arkadaşlarının Minibüsçüler Federasyonu'nu arayarak durumu anlatmaları üzerine şoförün belgesi alınarak görevine son verildi. Nodira M. avukat Caner Şahin aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine İzzet A. hakkında dava açıldı.