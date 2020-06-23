MİNİBÜSTE ŞOFÖRE MASKE UYARISI YAPINCA HAKARETE UĞRADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

MİNİBÜSTE ŞOFÖRE MASKE UYARISI YAPINCA HAKARETE UĞRADI; O ANLAR KAMERADA

SULTANGAZİ'de işe gitmek için minibüse binen Nursel Güner, araçta sigara içtiği ve maske takmadığı için uyardığı minibüs şoförü tarafından hakarete uğradı.

SULTANGAZİ'de işe gitmek için minibüse binen Nursel Güner, araçta sigara içtiği ve maske takmadığı için uyardığı minibüs şoförü tarafından hakarete uğradı. Güner, minibüs şoförünün üzerine yürüyüp hakaret ettiği anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 10.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Nursel Güner(50), işe gitmek için Eski Edirne Asfaltı'ndan geçen minibüse bindi. Şoför koltuğunun arka tarafındaki boş koltuğa oturan Güner, minibüs şoförünün maske takmadığını ve sigara içtiğini fark etti. Sigara kokusundan rahatsız olan Güner, minibüs şoförünü maske takması ve sigara içmemesi yönünde uyardı. Uyarıya sinirlenen minibüs şoförü aracını durdurarak kadın yolcuya tepki gösterdi. Minibüs şoförü, üzerine yürüdüğü kadın yolcusunun araçtan inmesini isteyerek ona hakaretlerde bulundu.

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Kadın yolcu Nursel Güner, yaşananları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, maskesiz olan minibüs şoförünün araç kullanırken sigara içtiği, tartışma üzerine aracını durdurup kadının üzerine yürüyerek ona hakaret ettiği görülüyor.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nursel Güner, Sabah işime gitmek için minibüse bindiğimde 2-3 kişi vardı. Şoförün arkası boştu, oraya oturdum. Maske takmayan şoför sigara içiyordu ve olduğu gibi dumanı, kokusu bana geliyordu. Şoförü maske takması için uyardım. Araçtaki yolcular inmiş, minibüste sadece ben vardım. Şoför kabadayıvari bir şekilde 'sigara içiyorum, rahatsız oluyorsan geç arkada otur. Arkada boş yerler var' dedi. Ben de 'burada oturuyorum. Sizin dediğiniz gibi yer değiştirmek zorunda değilim' dedim. Baktım hemen minibüsü sağa çekti. Ayağa dikildi, aşağı inmemi, götürmeyeceğini söyledi. Verdiğim parayı geri iade etti. 'Götürmüyorum. Bu araba benimse maske de takmıyorum' diyerek 'sizin gibi pis insanların yüzünden biz böyle oluyoruz. Siz pis insanlarsınız' hakaretinde bulundu. Beni indirdi ve o ara videoyu kapattım. Ben hiçbir şey yapamadım. Yani beni arabadan indirdi, attı. Sonra gaza bastı gitti. dedi.

KARAKOLA GİDİP KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM

Nursel Güner, Ben zaten şeker hastasıyım. Potansiyel hasta olduğum için bu süreçte daha da dikkat etmem gerekiyor. Onun o sigara kokusu geliyorsa, onda bir şey görünmeyebilir ama taşıyıcı olabilir. Covid 19 zaten görülebilen bir şey değil. Sigaranın dumanı bana geldiği gibi mikrop da gelebilir. O yüzden ben de maskesini takması yününde ikazda bulundum. ve öyle bir tepki ile karşılaştım. Öyle bir tepki de beklemiyordum. O an için ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Karakola gidip kendisinden şikayetçi oldum diye konuştu.

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜSTE ŞOFÖRE MASKE UYARISI YAPINCA HAKARETE UĞRADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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